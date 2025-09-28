Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Pisa-Fiorentina: riecco Gudmundsson

C'è anche il derby toscano Pisa-Fiorentina in programma nella domenica di Serie A. Calcio d'inizio alle 15 all'Arena Garibaldi, per cui è il momento delle formazioni ufficiali. Sorridono gli allenatori al Fantacalcio per il ritorno di Gudmundsson, titolare oggi al fianco di Kean in attacco. Gilardino si affida invece al tandem Tramoni-Nzola. Qui le scelte dei due allenatori:
PISA (3-5-2): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Bonfanti; Toure, Aebischer, Marin, Akinsanmiro, Leris; Tramoni, Nzola.
A disposizione: Nicolas, Scuffet, Angori, Hojholt, Meister, Cuadrado, Buffon, Vural, Moreo, Calabresi, Piccinini, Albiol, Lusuardi, Mbambi, Lorran.
Allenatore: Alberto Gilardino.
FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Pablo Mari, Ranieri; Dodo, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Fazzini, Gosens; Gudmundsson, Kean.
A disposizione: Lezzerini, Martinelli, Sohm, Dzeko, Sabiri, Comuzzo, Richardson, Viti, Ndour, Fortini, Fagioli, Kouadio, Parisi, Piccoli.
Allenatore: Stefano Pioli.
