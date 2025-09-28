fcinter1908 serie a Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Pisa-Fiorentina: riecco Gudmundsson

serie a

Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Pisa-Fiorentina: riecco Gudmundsson

Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Pisa-Fiorentina: riecco Gudmundsson - immagine 1
Le scelte di Gilardino e Pioli per la gara in programma questo pomeriggio tra le due toscane
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

C'è anche il derby toscano Pisa-Fiorentina in programma nella domenica di Serie A. Calcio d'inizio alle 15 all'Arena Garibaldi, per cui è il momento delle formazioni ufficiali. Sorridono gli allenatori al Fantacalcio per il ritorno di Gudmundsson, titolare oggi al fianco di Kean in attacco. Gilardino si affida invece al tandem Tramoni-Nzola. Qui le scelte dei due allenatori:

Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Pisa-Fiorentina: riecco Gudmundsson- immagine 2
Getty Images

PISA (3-5-2): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Bonfanti; Toure, Aebischer, Marin, Akinsanmiro, Leris; Tramoni, Nzola.

A disposizione: Nicolas, Scuffet, Angori, Hojholt, Meister, Cuadrado, Buffon, Vural, Moreo, Calabresi, Piccinini, Albiol, Lusuardi, Mbambi, Lorran.

Allenatore: Alberto Gilardino.

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Pablo Mari, Ranieri; Dodo, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Fazzini, Gosens; Gudmundsson, Kean.

A disposizione: Lezzerini, Martinelli, Sohm, Dzeko, Sabiri, Comuzzo, Richardson, Viti, Ndour, Fortini, Fagioli, Kouadio, Parisi, Piccoli.

Allenatore: Stefano Pioli.

Leggi anche
Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Sassuolo-Udinese: Zaniolo dal 1′
SERIE A – L’Atalanta ferma la Juve: allo Stadium finisce 1-1. Espulso De Roon

© RIPRODUZIONE RISERVATA