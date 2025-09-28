Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Sassuolo-Udinese: Zaniolo dal 1′

Comincia una nuova giornata di calcio. Si parte in Serie A da Sassuolo-Udinese, lunch match di questa domenica. Entrambe arrivano da una sconfitta, per questo sperano subito di tornare a fare punti. Grosso conferma l'undici sceso in campo contro l'Inter a Milano, mentre Runjaic propone Zaniolo dal primo minuto per la prima volta. Qui le formazioni ufficiali dell'incontro in ottica fantacalcio:
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Vranckx, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurientè. A disp.: Satalino, Turati, Candé, Volpato, Cheddira, Boloca, Skjellerup, Pieragnolo, Romagna, Fadera, Moro, Coulibaly, Lipani, Thorstvedt, Iannoni. All. Fabio Grosso
UDINESE (3-5-2): Sava; Palma, Kristensen, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Atta, Zemura; Zaniolo, Davis. A disp.: Venuti, Padelli, Goglichidze, Lovric, Zarraga, Gueye, Kamara, Bertola, Ehizibue, Kabasele, Camara, Ekkelenkamp, Miller, Modesto. All. Kosta Runjaic
ARBITRO: Perenzoni di Rovereto.
ASSISTENTI: Laudato - Fontani
IV UFFICIALE: Mucera
VAR: Gariglio
AVAR: Paterna
