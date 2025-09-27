Secondo pareggio consecutivo per la Juve in campionato. Dopo Verona, i bianconeri impattano contro l'Atalanta e allo Stadium è solo 1-1.

La partita si sblocca al 46’ del primo tempo grazie a Sulemana che approfitta di un errore di Adzic e porta in vantaggio i nerazzurri. La Juventus reagisce e riesce a trovare la rete al 78’ grazie a Daniel Cabal. All'80esimo la squadra di Juric rimane in dieci: De Roon abbatte McKennie e subisce il secondo cartellino giallo.