Secondo pareggio consecutivo per la Juve in campionato. Dopo Verona, i bianconeri impattano contro l'Atalanta e allo Stadium è solo 1-1.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 serie a SERIE A – L’Atalanta ferma la Juve: allo Stadium finisce 1-1. Espulso De Roon
serie a
SERIE A – L’Atalanta ferma la Juve: allo Stadium finisce 1-1. Espulso De Roon
Secondo pareggio consecutivo per la Juve
La partita si sblocca al 46’ del primo tempo grazie a Sulemana che approfitta di un errore di Adzic e porta in vantaggio i nerazzurri. La Juventus reagisce e riesce a trovare la rete al 78’ grazie a Daniel Cabal. All'80esimo la squadra di Juric rimane in dieci: De Roon abbatte McKennie e subisce il secondo cartellino giallo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA