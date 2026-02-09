Il lunedì di Serie A si chiude con Roma-Cagliari stasera. La squadra di Gasperini insegue un posto in Champions League e prova ad approfittare del mezzo passo falso della Juventus in casa contro la Lazio. Qui le formazioni ufficiali dell’incontro dell’Olimpico in ottica fantacalcio:
Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Roma-Cagliari: Malen sfida Kilicsoy
Le scelte di Gasperini e Pisacane per il posticipo del monday night di Serie A che sta per cominciare
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, Cristante, Pisilli, Wesley; Soulé, Pellegrini; Malen. All. Gasperini.
CAGLIARI (4-3-3): Caprile; Zappa, Zé Pedro, Dossena, Obert; Adopo, Gaetano, Mazzitelli; Palestra, Kilicsoy, Esposito. All. Pisacane.
