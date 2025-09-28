FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 serie a Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Roma-Verona: c’è Dovbyk dal 1′

serie a

Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Roma-Verona: c’è Dovbyk dal 1′

Gasperini
Le scelte di Gasperini e Zanetti per la gara in programma questo pomeriggio all'Olimpico
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

Si scende in campo anche all'Olimpico in questa domenica di Serie A. La Roma di Gasperini ospita il Verona di Zanetti, alla ricerca di continuità dopo la vittoria nel derby di settimana scorsa e con il Nizza in Europa League. Spazio a Dovbyk in attacco, con Soulé e Pellegrini alle sue spalle. Tra gli ospiti ancora spazio al tandem Giovane-Orban.

Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Roma-Verona: c’è Dovbyk dal 1′- immagine 2
ROME, ITALY - SEPTEMBER 21: Lorenzo Pellegrini of AS Roma celebrates after scoring goal 0-1 during the Serie A match between SS Lazio and AS Roma at Stadio Olimpico on September 21, 2025 in Rome, Italy. (Photo by Silvia Lore/Getty Images)

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, N'Dicka; Wesley, Cristante, Koné, Angeliño; Soulé, Pellegrini; Dovbyk

VERONA (3-5-2): Montipò; Unai Nunez, Nelsson, Frese; Belghali, Serdar, Akpa-Akpro, Bernede, Bradaric; Giovane, Orban

Leggi anche
Serie A, il Sassuolo batte tre a uno l’Udinese e sale a sei punti in classifica
Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Pisa-Fiorentina: riecco Gudmundsson

© RIPRODUZIONE RISERVATA