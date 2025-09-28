Si scende in campo anche all'Olimpico in questa domenica di Serie A. La Roma di Gasperini ospita il Verona di Zanetti, alla ricerca di continuità dopo la vittoria nel derby di settimana scorsa e con il Nizza in Europa League. Spazio a Dovbyk in attacco, con Soulé e Pellegrini alle sue spalle. Tra gli ospiti ancora spazio al tandem Giovane-Orban.
Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Roma-Verona: c'è Dovbyk dal 1′
Le scelte di Gasperini e Zanetti per la gara in programma questo pomeriggio all'Olimpico
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, N'Dicka; Wesley, Cristante, Koné, Angeliño; Soulé, Pellegrini; Dovbyk
VERONA (3-5-2): Montipò; Unai Nunez, Nelsson, Frese; Belghali, Serdar, Akpa-Akpro, Bernede, Bradaric; Giovane, Orban
