Il Sassuoloha battuto l'Udinese in Serie A per la prima volta dal 17 marzo 2018, dopo una serie di 12 gare senza successi. La squadraa neroverde è andata in vantaggio nel primo tempo con i gol di Laurientè e Koné all'ottavo e al dodicesimo minuto. Nel secondo tempo l'Udinese entra meglio in campo e trova il due a uno con Davis al 55esimo. I neroverdi di Grosso tengono botta e riescono a trovare con Iannoni, che era entrato dalla panchina due minuti dopo, il tre a uno definitivo.
Serie A, il Sassuolo batte tre a uno l’Udinese e sale a sei punti in classifica
Dopo la sconfitta contro l'Inter la squadra di Grosso si risolleva contro la formazione friuliana e trova la seconda vittoria in stagione
La squadra emiliana si aggiudica così la seconda vittoria in stagione e sale a sei punti in classifica. Seconda sconfitta consecutiva per l'Udinese che dopo aver battuto l'Inter è incappata nella sconfitta contro il Milan e subisce altri tre gol. Nella prossima giornata di campionato per Grosso e i suoi c'è l'appuntamento con l'Hellas Verona, mentre la formazione di Runjaic ospiterà il Cagliari.
