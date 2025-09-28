Serie A, il Sassuolo batte tre a uno l’Udinese e sale a sei punti in classifica

Il Sassuoloha battuto l'Udinese in Serie A per la prima volta dal 17 marzo 2018, dopo una serie di 12 gare senza successi. La squadraa neroverde è andata in vantaggio nel primo tempo con i gol di Laurientè e Koné all'ottavo e al dodicesimo minuto. Nel secondo tempo l'Udinese entra meglio in campo e trova il due a uno con Davis al 55esimo. I neroverdi di Grosso tengono botta e riescono a trovare con Iannoni, che era entrato dalla panchina due minuti dopo, il tre a uno definitivo.