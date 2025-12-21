fcinter1908 serie a Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Sassuolo-Torino: c’è ancora Volpato dal 1′

Le scelte dei due allenatori per la gara di Serie A in programma alle 15
La domenica di Serie A prosegue dopo Cagliari-Pisa. Alle 15 scendono in campo Sassuolo e Torino al Mapei Stadium Per i padroni di casa la possibilità di approfittare del pareggio di Lazio-Cremonese con un eventuale doppio sorpasso in caso di vittoria. Gli ospiti, invece, potrebbero proprio accorciare sui neroverdi: con i 3 punti si porterebbero a una sola lunghezza.

In ottica fantacalcio, qui le formazioni ufficiali dell'incontro:

 

  • Sassuolo (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Vranckx, Matic, Koné; Volpato, Cheddira, Laurienté. All. Grosso.

  • Torino (3-5-2): Paleari; Ismajli, Maripan, Tameze; Pedersen, Vlasic, Asllani, Gineitis, Lazaro; Zapata, Adams. All. Baroni.

