Gol e continui ribaltamenti di fronte nel lunch match della domenica: Cagliari e Pisa si dividono la posta in palio

Partita piacevole quella appena terminata all'Unipol Domus tra Cagliari e Pisa. 2-2 il risultato finale, puntellato proprio negli ultimi minuti. Nel primo tempo l'hanno aperta gli ospiti, approfittando di un rigore generoso concesso dall'arbitro Forneau e trasformato da Tramoni al 45'.

Nella ripresa la veemente razione dei sardi, bravi a ribaltarla con Folorunsho, tornato al gol dopo oltre 500 giorni, e Kilicsoy, al primo timbro in Serie A. Addirittura all'89' il 2-2 finale di Moreo che ha gelato il pubblico di casa. Punto prezioso per la squadra di Gilardino, mentre ha qualcosa da reciminare il Cagliari per come si era messa.