Il programma della diciassettesima giornata di Serie A prosegue con la sfida tra Udinese e Lazio. I friulani confermano Zaniolo a supporto di Davis unica punta, con Padelli in porta al posto dello squalificato Okoye. Tra i biancocelesti c'è Noslin in attacco con Castellanos inizialmente in panchina. Calcio di inzio alle ore 18.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 serie a Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Udinese-Lazio: Castellanos in panchina
serie a
Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Udinese-Lazio: Castellanos in panchina
Il programma della diciassettesima giornata di Serie A prosegue con la sfida trai i friulani e i biancocelesti
Udinese (3-5-1-1): Padelli; Kristense, Kabasele, Solet; Zanoli, Ekkelenkamp, Karlstrom, Piotrowski, Bertola; Zaniolo; Davis.
Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Vecino, Cataldi, Belahyane; Cancellieri, Noslin, Zaccagni.
© RIPRODUZIONE RISERVATA