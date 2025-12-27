FC Inter 1908
Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Udinese-Lazio: Castellanos in panchina

Il programma della diciassettesima giornata di Serie A prosegue con la sfida trai i friulani e i biancocelesti
Il programma della diciassettesima giornata di Serie A prosegue con la sfida tra Udinese e Lazio. I friulani confermano Zaniolo a supporto di Davis unica punta, con Padelli in porta al posto dello squalificato Okoye. Tra i biancocelesti c'è Noslin in attacco con Castellanos inizialmente in panchina. Calcio di inzio alle ore 18.

Udinese (3-5-1-1): Padelli; Kristense, Kabasele, Solet; Zanoli, Ekkelenkamp, Karlstrom, Piotrowski, Bertola; Zaniolo; Davis.

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Vecino, Cataldi, Belahyane; Cancellieri, Noslin, Zaccagni.

