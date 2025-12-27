Si torna a giocare in Serie A con le gare della diciassettesima giornata. Il Como vince senza problemi a Lecce e sale momentaneamente al sesto posto in classifica: 0-3 il risultato finale, con Nico Paz che apre le mercature al 20'. Nella ripresa i lariani dilagano con Ramon e Douvikas.
Serie A, tutto facile per il Como: 0-3 a Lecce e sesto posto. Torino-Cagliari 1-2
I ragazzi di Fabregas vincono sul campo dei salentini, ancora a segno Nico Paz. Kilicsoy fa felici i sardi
Nell'altra gara in programma alle ore 15, il Cagliari vince in rimonta sul campo del Torino con il punteggio di 1-2. Granata in vantaggio con Vlasic, Prati allo scadere del primo tempo riporta il match in parità, e al 66' arriva il gol vittoria firmato Kilicsoy.
