Prosegue alle ore 15 la giornata di Serie A e fantacalcio con due partite in contemporanea. Ecco le formazioni ufficiali scelte dai quattro allenatori.
Fantacalcio, formazioni ufficiali di Lecce-Como e Torino-Cagliari: dal 1′ Paz e Palestra, non Esposito
LECCE - Il tridente è composto da Pierotti, Stulic e Sottil, a centrocampo Kaba e Maleh come mezzali. Alla fine Tiago Gabriel ce la fa e gioca da titolare.
La formazione ufficiale: Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Kaba, Ramadani, Maleh; Pierotti, Stulic, Sottil.
COMO - Smolcic vince il ballottaggio come terzino destro, dall'altra parte c'è Moreno e non Valle. Riecco Vojvoda dal 1' accanto a Paz e Rodriguez, a guidare l'attacco c'è Douvikas.
La formazione ufficiale: Butez; Smolcic, Ramon, Carlos, Moreno; Da Cunha, Perrone; Vojvoda, Paz, Rodriguez; Douvikas.
TORINO - Alla fine Baroni sceglie la coppia Adams-Simeone, parte fuori Duvan Zapata. Conferma per Ginentis in mediana accanto ad Asllani, Vlasic è intoccabile.
La formazione ufficiale: Paleari; Tameze, Maripan, Ismajli; Pedersen, Asllani, Gineitis, Lazaro; Vlasic; Adams, Simeone.
CAGLIARI - A sorpresa, è fuori Esposito: gioca Kilicsoy punta con Palestra e Gaetano ai lati. A centrocampo giocano Adopo, Prati e Mazzitelli.
La formazione ufficiale: Caprile; Zappa, Deiola, Luperto, Idrissi; Adopo, Prati, Mazzitelli; Palestra, Kilicsoy, Gaetano.
