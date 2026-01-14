FC Inter 1908
Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Napoli-Parma

Dopo l'ottimo pareggio di San Siro contro l'Inter, che ha tenuta aperta la lotta scudetto, il Napoli scende in campo contro il Parma
Marco Macca
Marco Macca 

Dopo l'ottimo pareggio di San Siro contro l'Inter, che ha tenuta aperta la lotta scudetto, il Napoli scende in campo per il recupero della giornata rinviata per la Supercoppa Italiana al Maradona contro il Parma. In panchina ci sarà Stellini, vista la squalifica di Conte dopo le feroci proteste del Meazza.

Ecco le formazioni ufficiali:

Napoli (3-4-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Mazzocchi, Lobotka, McTominay, Olivera; Politano, Højlund, Lang. Allenatore: Antonio Conte. A disposizione: Contini, Ferrante, Gutierrez, Neres, Elmas, Vergara, Lucca, Beukema, Marianucci, Spinazzola, Ambrosino.

Parma (3-5-1-1): Rinaldi; Circati, Troilo, Valenti; Britschgi, Estevez, Keita, Sorensen, Ordonez; Ondriejka; Cutrone. Allenatore: Carlo Cuesta. A disposizione: Corvi, Casentini, Benedyczak, Pellegrino, Bernabé, Valeri, Delprato, Oristanio, Cremaschi, Djuric, Drobnic.

