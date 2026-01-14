Dopo l'ottimo pareggio di San Siro contro l'Inter, che ha tenuta aperta la lotta scudetto, il Napoli scende in campo per il recupero della giornata rinviata per la Supercoppa Italiana al Maradona contro il Parma. In panchina ci sarà Stellini, vista la squalifica di Conte dopo le feroci proteste del Meazza.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 serie a Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Napoli-Parma
serie a
Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Napoli-Parma
Dopo l'ottimo pareggio di San Siro contro l'Inter, che ha tenuta aperta la lotta scudetto, il Napoli scende in campo contro il Parma
Ecco le formazioni ufficiali:
Napoli (3-4-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Mazzocchi, Lobotka, McTominay, Olivera; Politano, Højlund, Lang. Allenatore: Antonio Conte. A disposizione: Contini, Ferrante, Gutierrez, Neres, Elmas, Vergara, Lucca, Beukema, Marianucci, Spinazzola, Ambrosino.
Parma (3-5-1-1): Rinaldi; Circati, Troilo, Valenti; Britschgi, Estevez, Keita, Sorensen, Ordonez; Ondriejka; Cutrone. Allenatore: Carlo Cuesta. A disposizione: Corvi, Casentini, Benedyczak, Pellegrino, Bernabé, Valeri, Delprato, Oristanio, Cremaschi, Djuric, Drobnic.
© RIPRODUZIONE RISERVATA