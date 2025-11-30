FC Inter 1908
Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Lecce-Torino: Asllani ancora titolare

Le formazioni ufficiali di Lecce-Torino, match in programma alle 12.30 al Via del Mare: le scelte di Di Francesco e Baroni
Matteo Pifferi Redattore 

Alle 12.30 al Via Del Mare ci sarà la sfida tra Lecce e Torino che mette in palio importanti punti per la classifica di entrambe. Ecco le formazioni ufficiali del match.

Lecce: Falcone ©, Gaspar, Štulić, Berisha, Veiga, Banda, Ramadani, Gallo, Coulibaly, Tiago Gabriel, Pierotti. A disposizione: Früchtl, Samooja, Ndaba, Siebert, Sala,  Morente, N’Dri, Pérez, Helgason, Kouassi,  Camarda, Sottil, Gorter, Kaba, Maleh. Allenatore: Eusebio Di Francesco 

Torino: Israel, Vlašić, Maripan, Pedersen, Adams, Casadei, Coco, Nkounkou, Asllani, Tameze, Gineitis. A disposizione: Paleari, Popa, Masina, Ilkhan, Aboukhlal, Anjorin, Lazaro, Dembele, Ngonge, Zapata. Allenatore: Marco Baroni

Arbitro: Maurizio Mariani sez. di Aprilia

Assistenti: Valerio Colarossi sez. di  Roma 2 – Marco Ricci sez. di Firenze

IV Ufficiale: Juan Luca Sacchi sez. di Macerata

VAR: Valerio Marini sez. di Roma 1

AVAR: Francesco Fourneau sez. di Roma 1

