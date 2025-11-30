Alle 12.30 al Via Del Mare ci sarà la sfida tra Lecce e Torino che mette in palio importanti punti per la classifica di entrambe. Ecco le formazioni ufficiali del match.
serie a
Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Lecce-Torino: Asllani ancora titolare
Lecce: Falcone ©, Gaspar, Štulić, Berisha, Veiga, Banda, Ramadani, Gallo, Coulibaly, Tiago Gabriel, Pierotti. A disposizione: Früchtl, Samooja, Ndaba, Siebert, Sala, Morente, N’Dri, Pérez, Helgason, Kouassi, Camarda, Sottil, Gorter, Kaba, Maleh. Allenatore: Eusebio Di Francesco
Torino: Israel, Vlašić, Maripan, Pedersen, Adams, Casadei, Coco, Nkounkou, Asllani, Tameze, Gineitis. A disposizione: Paleari, Popa, Masina, Ilkhan, Aboukhlal, Anjorin, Lazaro, Dembele, Ngonge, Zapata. Allenatore: Marco Baroni
Arbitro: Maurizio Mariani sez. di Aprilia
Assistenti: Valerio Colarossi sez. di Roma 2 – Marco Ricci sez. di Firenze
IV Ufficiale: Juan Luca Sacchi sez. di Macerata
VAR: Valerio Marini sez. di Roma 1
AVAR: Francesco Fourneau sez. di Roma 1
