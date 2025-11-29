FC Inter 1908
Varriale: “Milan-Lazio, è scandalo! Arbitro condizionato inventa, la Serie A rischia di…”

Il parere del noto giornalista per quanto accaduto stasera al Meazza con il mancato penalty ai biancocelesti
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello 

Continuano le polemiche per il mancato rigore alla Lazio nel match di stasera contro il Milan al Meazza. La decisione dell'arbitro Collu ha generato critiche tra i vari addetti ai lavori. Questo il pensiero di Enrico Varriale, noto giornalista:

"Quanto accaduto in Milan-Lazio, con il rigore negato a Lazio dopo una revisione Var durata 6 minuti, è scandaloso. Arbitro di poca personalità, pesantemente condizionato da proteste sguaiate decide inventando un fallo che non esiste. La Serie A rischia di finire allo sbando".

