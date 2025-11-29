Continuano le polemiche per il mancato rigore alla Lazio nel match di stasera contro il Milan al Meazza. La decisione dell'arbitro Collu ha generato critiche tra i vari addetti ai lavori. Questo il pensiero di Enrico Varriale, noto giornalista:
serie a
Varriale: “Milan-Lazio, è scandalo! Arbitro condizionato inventa, la Serie A rischia di…”
Il parere del noto giornalista per quanto accaduto stasera al Meazza con il mancato penalty ai biancocelesti
"Quanto accaduto in Milan-Lazio, con il rigore negato a Lazio dopo una revisione Var durata 6 minuti, è scandaloso. Arbitro di poca personalità, pesantemente condizionato da proteste sguaiate decide inventando un fallo che non esiste. La Serie A rischia di finire allo sbando".
