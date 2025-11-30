Luis Henrique, ora o mai più: a Pisa grande occasione per il brasiliano

Il focus sul laterale brasiliano per la gara di questo pomeriggio che potrebbe vederlo protagonista

Daniele Vitiello Redattore/inviato 30 novembre 2025 (modifica il 30 novembre 2025 | 08:02)

L'ultimo treno per Luis Henrique potrebbe passare dalla fermata di Pisa. L'esterno brasiliano, arrivato in estate in nerazzurro, potrebbe tornare dal primo minuto nel match di questo pomeriggio. Su di lui si sofferma la Gazzetta dello Sport in edicola stamattina. Si legge infatti sul giornale:

Getty Images

"Se “Gigi”, come lo chiamano affettuosamente ad Appiano, fosse il giocatore che a Marsiglia ha stregato i dirigenti dell’Inter convincendoli a sborsare questa estate 23 milioni più due di bonus, dribblerebbe in velocità le difficoltà di questi primi mesi e correrebbe a prendersi un posto in prima fila nelle gerarchie di Chivu. Invece siamo arrivati al bivio: se Luis non svolterà, la strada per fare centro nel cuore dell’Inter si farà ancora più in salita".

Dunque, sarebbe quasi come un dentro o fuori per lui. Prosegue la rosea:" La grande occasione potrebbe materializzarsi a Pisa, perché le previsioni del tempo dicono che tira aria di una maglia da titolare. Uno scenario logico, verrebbe da dire, considerando che la caviglia di Dumfries ha bisogno di tempo per guarire e che la faccenda priverà Chivu del suo titolarissimo di fascia destra almeno fino alla sfida del 9 dicembre contro il Liverpool.

Le scelte dell’allenatore fin qui, però, hanno detto altro. Perché nelle prime due partite giocate senza l’olandese, Chivu ha preferito adattare Carlos Augusto, mancino abituato a giocare a sinistra, relegando in panchina Luis Henrique, vice designato di DD: l’esperimento non ha funzionato — la corsia destra, battuta con comprensibile difficoltà da Carlos, è diventata il punto debole dell’Inter tra derby e Atletico — e proprio per questo, adesso, le quotazioni dell’altro brasiliano sono in risalita".