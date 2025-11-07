Denzel Dumfries domenica sera è tra quelli che saranno chiamati a riscattare la prova non brillante di Inter-Kairat. Contro la Lazio sarà regolarmente in campo, dal primo minuto, sulla sua corsia di competenza. L'olandese proverà a cancellare una prestazione al di sotto del solito rendimento, in cui ha avuto responsabilità anche sul gol subito. I biancocelesti di Sarri, in arrivo al Meazza, però, evocano ricordi piacevoli per il laterale nerazzurro.