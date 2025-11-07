Denzel Dumfries domenica sera è tra quelli che saranno chiamati a riscattare la prova non brillante di Inter-Kairat. Contro la Lazio sarà regolarmente in campo, dal primo minuto, sulla sua corsia di competenza. L'olandese proverà a cancellare una prestazione al di sotto del solito rendimento, in cui ha avuto responsabilità anche sul gol subito. I biancocelesti di Sarri, in arrivo al Meazza, però, evocano ricordi piacevoli per il laterale nerazzurro.
Inter-Lazio la gara di Dumfries: può eguagliare un primato degli ultimi 20 anni
L'olandese spera in una grande reazione contro una squadra a cui ha già fatto male per cancellare la prova deludente di Champions
Il motivo? Lo ricorda il sito ufficiale nerazzurro. Si legge infatti: "La Lazio è l’avversaria preferita di Denzel Dumfries: l’esterno olandese ha segnato tre gol contro i biancocelesti, uno in ciascuna delle ultime tre sfide in Serie A. Negli ultimi vent’anni, solo Massimo Oddo è riuscito a segnare in quattro partite consecutive contro un’unica squadra tra i difensori (contro il Chievo tra il 2005 e il 2007): un traguardo che Dumfries punta a eguagliare".
