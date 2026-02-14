FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 serie a FCINTER1908 / Inter-Juve, le scelte finali di Chivu: fuori anche Mkhitaryan! La formazione

serie a

FCINTER1908 / Inter-Juve, le scelte finali di Chivu: fuori anche Mkhitaryan! La formazione

FCINTER1908 / Inter-Juve, le scelte finali di Chivu: fuori anche Mkhitaryan! La formazione - immagine 1
A poche ore dalla gara, Cristian Chivu ha sciolto le riserve e scelto la formazione che scenderà in campo dal primo minuto
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Manca sempre meno al fischio d'inizio di Inter-Juventus. Il countdown è ufficialmente iniziato: è tutto pronto per il derby d'Italia valido per la 25esima giornata di Serie A 2025/26.

A poche ore dalla gara, Cristian Chivu ha sciolto le riserve e scelto la formazione che scenderà in campo dal primo minuto.

LEGGI ANCHE

FCINTER1908 / Inter-Juve, le scelte finali di Chivu: fuori anche Mkhitaryan! La formazione- immagine 2
Getty Images

Come raccolto da FCINTER1908.IT, in casa nerazzurra si registra il ritorno tra i titolari di Nicolò Barella, rientrato in gruppo dopo lo stop muscolare.

Si accomodano inizialmente in panchina sia Hakan Calhanoglu che Henrikh Mkhitaryan, con Zielinski e Sucic dal primo minuto a centrocampo.

FCINTER1908 / Inter-Juve, le scelte finali di Chivu: fuori anche Mkhitaryan! La formazione- immagine 3
Getty Images

Di seguito le scelte iniziali di Chivu e la formazione nerazzurra che partirà dall'inizio:

Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Thuram, Lautaro.

Leggi anche
Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Lazio-Atalanta: Tavares e Scamacca…
Serie A, Como-Fiorentina 1-2: successo fondamentale in chiave salvezza per Vanoli

© RIPRODUZIONE RISERVATA