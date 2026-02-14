Come raccolto da FCINTER1908.IT, in casa nerazzurra si registra il ritorno tra i titolari di Nicolò Barella, rientrato in gruppo dopo lo stop muscolare.
Si accomodano inizialmente in panchina sia Hakan Calhanoglu che Henrikh Mkhitaryan, con Zielinski e Sucic dal primo minuto a centrocampo.
Di seguito le scelte iniziali di Chivu e la formazione nerazzurra che partirà dall'inizio:
Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Thuram, Lautaro.
