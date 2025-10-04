FC Inter 1908
Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Parma-Lecce: Camarda in panchina

Tutto pronto per Parma-Lecce, match valido per la sesta giornata di Serie A con calcio d'inizio alle ore 15.00.

Ecco le scelte ufficiali dei due allenatori, Cuesta e Di Francesco.

FORMAZIONI UFFICIALI PARMA-LECCE

Parma: Suzuki, Ndiaye, Pellegrino, Bernabé, Valeri, Delprato ©, Keita, Sørensen, Britschgi, Cutrone, Circati. A disposizione: Corvi, Rinaldi, Benedyczak, Estévez, Almqvist, Løvik, Begić, Ordonez, Djurić, Troilo, Trabucchi, Plicco. Allenatore: Carlos Cuesta

Lecce: Falcone ©, Gaspar, Štulić, Berisha, Veiga, Ramadani, Sottil, Gallo, Coulibaly, Tiago Gabriel, Pierotti. A disposizione: Früchtl, Samooja, Ndaba, Siebert, Sala, N’Dri, Helgason, Banda, Kouassi, Camarda, Kaba, Kovac. Allenatore: Eusebio Di Francesco

Arbitro: Daniele Doveri sez. di Roma 1

Assistenti: Alessio Berti sez. di Prato – Andrea Bianchini sez. di Perugia

IV Ufficiale: Andrea Calzavara sez. di  Varese

VAR: Fabio Maresca sez. di Napoli

AVAR: Aleandro Di Paolo sez. di Avezzano

