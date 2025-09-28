Termina in parità con il punteggio di 2-2 la sfida tra Lecce e Bologna. I padroni di casa passano in vantaggio al 13' del primo tempo con Coulibaly, ma i rossoblu rispondono con un calcio di rigore trasformato da Orsolini. Nella ripresa gli ospiti si portano avanti grazie a Odgaard, ma a tempo praticamente scaduto arriva il colpo di testa di Camarda che evita la sconfitta ai salentini.
Serie A, Lecce-Bologna 2-2: Camarda all'ultimo respiro, primo gol in campionato
Termina in parità la sfida tra i salentini e i felsinei: il colpo di testa dell'attaccante scuola Milan evita il ko ai giallorossi
