Fantacalcio / Sassuolo-Juve, le formazioni ufficiali: gioca David, out Zhegrova

Andiamo a scoprire le formazioni ufficiali scelte da Fabio Grosso e Luciano Spalletti per la sfida di Serie A
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice 

La 19ª giornata di Serie A prosegue con la sfida del Mapei Stadium di Reggio Emilia tra Sassuolo e Juventus.

Andiamo a scoprire le formazioni ufficiali scelte da Fabio Grosso e Luciano Spalletti.

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Iannoni, Matic, Thorstvedt; Kone, Pinamonti, Lauriente.

A disposizione: Satalino, Turati, Zacchi, Cheddira, Skjellerup, Yeferson Paz, Fadera, Moro, Odenthal, Macchioni, Barani, Lipani, Vranckx, Pierini. Allenatore: Fabio Grosso.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Miretti, Yildiz; David.

A disposizione: Perin, Pinsoglio, Zhegrova, Adzic, Kostic, Openda, Joao Mario, Cabal, Pedro Felipe, Anghelè. Allenatore: Luciano Spalletti.

