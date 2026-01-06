FC Inter 1908
Il Como non si ferma più: batte il Pisa e aggancia Juve e Roma al quarto posto - immagine 1
Il Como di Fabregas vince 3-0 contro il Pisa grazie ai gol di Perrone e Douvikas: ora è quarto in classifica e continua a sognare
Terza vittoria consecutiva per il Como di Fabregas che regola 3-0 il Pisa all'Arena Garibaldi nel primo match della 19° ed ultima giornata di Serie A.

Il match si sblocca al 68' grazie all'assist di Caqueret per la conclusione dal limite di Perrone che batte Semper. 8 minuti dopo arriva anche il raddoppio in contropiede firmato Douvikas su assist di Rodriguez.

Il Pisa avrebbe anche la chance per riaprirla ma Nzola si fa parare un rigore da Butez all'85'. A tempo scaduto arriva anche il 3-0 di Douvikas su calcio di rigore.

Il Como aggancia Juventus e Roma al quarto posto a 33 punti a parità di partite, continuando a sognare in grande. Nona sconfitta in campionato per il Pisa di Gilardino, sempre ultimo - al pari di Fiorentina e Verona - a 12 punti.

