Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Atalanta-Lazio

L'Atalanta di Juric ospita a Bergamo la Lazio di Sarri in uno scontro diretto per l'Europa che promette gol e spettacolo. Ecco le formazioni ufficiali della partita:
L'Atalanta di Juric ospita a Bergamo la Lazio di Sarri in uno scontro diretto per l'Europa che promette gol e spettacolo
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Ahanor; Zappacosta, Ederson, Pasalic, Bernasconi; Lookman, Sulemana; De Ketelaere. Allenatore: Juric.
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Cataldi, Basic; Cancellieri, Dia, Zaccagni. Allenatore: Sarri.
