Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Genoa-Parma

Scontro diretto salvezza al Ferraris tra il Genoa di Vieira e il Parma di Cuesta. Il grifone cerca ancora la prima vittoria in campionato
Scontro diretto salvezza al Ferraris tra il Genoa di Vieira e il Parma di Cuesta. Il grifone cerca ancora la prima vittoria in campionato. Ecco le formazioni ufficiali:

GENOA (4-2-3-1): Leali; Sabelli, Østigård, J. Vásquez, Ellertsson; Frendrup, Masini; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Vitinha; Ekuban. Allenatore: Patrick Vieira.

PARMA (3-5-2): Suzuki; Delprato, Circati, Ndiaye; Almqvist, Estévez, Keita, Bernabé, Britschgi; Cutrone, Pellegrino. Allenatore: Carlos Cuesta.

 

