Gol e assist per Nico Paz: il Como batte la Juventus e la aggancia in classifica

Nico Paz prima sforna l'assist per Kempf e poi segna il quarto gol del suo campionato: Juventus KO contro il Como
Matteo Pifferi Redattore 

Prima sconfitta in campionato per la Juventus di Igor Tudor che cade 2-0 sul campo del Como.

I lariani la sbloccano subito in avvio con Nico Paz che pennella un cross al bacio per Kempf che sorprende la difesa della Juve e batte Di Gregorio.

La Juventus prova a reagire ma non produce grandissime occasioni. Nella ripresa, a 10' dalla fine, arriva anche il gol in solitaria di uno scatenato Nico Paz che chiude i conti.

Il Como vince la terza partita del suo campionato e aggancia la Juve a 12 punti, a -3 dal primo posto.

Tre punti nelle ultime quattro partite per una Juve in crisi di gioco e risultati, attesa poi dalle sfide contro Real e Lazio nel giro di una settimana.

