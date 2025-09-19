Seconda vittoria di fila per il Cagliari nell'anticipo del venerdì sera di Serie A. La trasferta dei sardi in casa del Lecce ha aperto il quarto turno con il match terminato 1-2.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 serie a Lecce-Cagliari 1-2: doppietta di Belotti, salentini fermi all’ultimo posto
serie a
Lecce-Cagliari 1-2: doppietta di Belotti, salentini fermi all’ultimo posto
Fischi al Via del Mare per la terza sconfitta consecutiva della squadra di Di Francesco in questo inizio davvero in salita
Decisiva per la squadra di Pisacane la doppietta di Andrea Belotti (il secondo su calcio di rigore), mentre per i salentini a nulla è servito il momentaneo vantaggio siglato dopo appena 5' da Tiago Gabriel. I ragazzi di Di Francesco restano ultimi con 1 solo punto in quattro partite. Sorride invece il Cagliari, al momento addirittura quinto in attesa delle altre partite.
© RIPRODUZIONE RISERVATA