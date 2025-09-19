Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Lecce-Cagliari

FC Inter 1908
La quarta giornata di Serie A si apre con lo scontro diretto tra Lecce e Cagliari, con la squadra di Eusebio Di Francesco che cerca la prima vittoria
La quarta giornata di Serie A si apre con lo scontro diretto tra Lecce e Cagliari, con la squadra di Eusebio Di Francesco che cerca la prima vittoria in campionato. Ecco le formazioni ufficiali:

LECCE (4-3-3): Falcone; Kouassi, Gaspar, Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Sala; Pierotti, Stulic, Sottil. Allenatore: Eusebio DI Francesco.

CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Palestra, Mina, Luperto, Obert; Adopo, Prati, Deiola; Folorunsho, Esposito; Belotti. Allenatore: Davide Nicola.

