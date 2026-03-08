FC Inter 1908
Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Lecce-Cremonese

La domenica di Serie A si apre con lo scontro diretto salvezza al Via Del Mare tra Lecce e Cremonese, entrambe in periodo critico
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

La domenica di Serie A si apre con lo scontro diretto salvezza al Via Del Mare tra Lecce e Cremonese, entrambe in periodo critico e alla disperata ricerca di punti. Ecco le formazioni ufficiali della partita:

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Danilo Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Ngom; Pierotti, Stulic, Banda. Allenatore: Eusebio Di Francesco. A disposizione: Früchtl, Samooja, Ndaba, Sala, Fofana, N’Dri, Pérez, Helgason, Gandelman, Jean, Sottil, Marchwiński, Cheddira.

CREMONESE (3-5-2): Audero; Bianchetti, Folino, Luperto; Barbieri, Maleh, Thorsby, Vandeputte, Pezzella; Vardy, Bonazzoli. Allenatore: Davide Nicola. A disposizione: Silvestri, Nava, Zerbin, Djuric, Floriani, Ceccherini, Faye, Payero, Grassi, Bondo, Okereke, Sanabria.

