Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Fiorentina-Parma

Altro scontro diretto salvezza al Franchi in questa domenica di Serie A, dove si sfidano Fiorentina e Parma
Marco Macca
Marco Macca 

Altro scontro diretto salvezza al Franchi in questa domenica di Serie A, dove si sfidano Fiorentina e Parma. Ecco le formazioni ufficiali:

FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodô, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fagioli; Harrison, Madragora, Ndour, Gudmundsson; Piccoli. Allenatore: Paolo Vanoli. A disposizione: Leonardelli, Christensen, Rugani, Brescianini, Comuzzo, Fazzini, Fortini, Kouadio, Braschi, Balbo, Fabbian.

PARMA (4-3-2-1): Corvi; Delprato, Circati, Troilo, Valeri; Keita, Nicolussi Caviglia, Sorensen; Strefezza, Cremaschi; Pellegrino. Allenatore: Carlos Cuesta. A disposizione: Suzuki, Rinaldi, Ndiaye, Estevez, Ondrejka, Elphege, Ordonez, Carboni, Mena, Conde.

