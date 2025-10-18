FC Inter 1908
Serie A, pomeriggio senza reti: Lecce-Sassuolo e Pisa-Verona terminano 0-0

Il programma della settima giornata di campionato si apre con due pareggi a reti bianche e con poche emozioni
Il programma della settima giornata del campionato di Serie A si è aperto con due pareggi a reti bianche e con poche emozioni: sia Lecce-Sassuolo che Pisa-Verona terminano con il punteggio di 0-0. Un punto ciascuno per tutte e quattro le squadre coinvolte, che muovono le rispettive classifiche e attendono ora i risultati delle altre partite.

