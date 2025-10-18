Il programma della settima giornata del campionato di Serie A si è aperto con due pareggi a reti bianche e con poche emozioni: sia Lecce-Sassuolo che Pisa-Verona terminano con il punteggio di 0-0. Un punto ciascuno per tutte e quattro le squadre coinvolte, che muovono le rispettive classifiche e attendono ora i risultati delle altre partite.