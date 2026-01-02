FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 serie a Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Cagliari-Milan

serie a

Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Cagliari-Milan

Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Cagliari-Milan - immagine 1
La 18a giornata di Serie A si apre con la partita dell'Unipol Domus tra Cagliari e Milan: ecco le formazioni ufficiali
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

La 18a giornata di Serie A si apre con la partita dell'Unipol Domus tra Cagliari e Milan: i rossoneri, in attesa di Inter e Napoli, possono volare momentaneamente al primo posto in classifica. Ecco le formazioni ufficiali:

Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Cagliari-Milan- immagine 2
Getty

CAGLIARI (4-4-2): Caprile; Zappa, Luperto, Rodríguez; Palestra, Adopo, Prati, Mazzitelli, Obert; Esposito, Kılıçsoy. Allenatore: Fabio Pisacane. A disposizione: Ciocci, Radunovic, Idrissi, Gaetano, Deiola, Di Pardo, Rog, Cavuoti, Pintus, Mina, Liteta, Borrelli, Pavoletti, Trepy, Luvumbo.

Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Cagliari-Milan- immagine 3
Getty Images

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Bartesaghi; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Loftus-Cheek, Leao. Allenatore: Massimiliano Allegri. A disposizione: Terracciano, Torriani, Ricci, Fullkrug, Pulisic, Athekame, Odogu, Jahari, Pavlovic, Castiello, Gabbia.

Leggi anche
Serie A ha deciso, stop a pallone arancione. Zenga: “Menomale, pensavo…
Arbitri, Rocchi tuona: “Se non credete nella nostra buona fede, domattina lascio”

© RIPRODUZIONE RISERVATA