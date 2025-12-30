ll presidente della Lega Calcio Serie A, Lorenzo Simonelli,ha annunciato che non verrà più impiegato nei campi di calcio del massimo campionato italiano il pallone arancione che era stato adottato per la stagione invernale. «Basta pallone arancione. Abbiamo ricevuto tante giuste proteste. Ci sono persone che non riescono a vederlo per il daltonismo. Abbiamo chiesto al nostro fornitore di anticipare la fornitura di nuovi palloni. Una scelta non felice, ci vorrà un po' di tempo ma si tornerà al bianco o al giallo», ha sottolineato il numero uno della Lega.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 serie a Serie A ha deciso, stop a pallone arancione. Zenga: “Menomale, pensavo…
serie a
Serie A ha deciso, stop a pallone arancione. Zenga: “Menomale, pensavo…
L'ex portiere dell'Inter ha commentato la decisione della Lega Calcio di tornare indietro sul pallone color arancio che era stato adottato per l'inverno
Le sue parole sono state riprese da Walter Zenga che ha esultato per la decisione di eliminare il pallone arancione.
«Menomale - ha scritto l'ex portiere dell'Inter su Instagram - pensavo 1) il mio televisore è da cambiare; 2) Non ci vedo più; 3) Mi ero stancato di adattare le funzioni del colore, illuminazione, contrasto; 4) Il pallone arancione aveva aumentato la mia intuizione su quello che succedeva». Chissà cosa gli fosse successo se avesse dovuto pararlo dal vivo anziché guardarlo in tv.
© RIPRODUZIONE RISERVATA