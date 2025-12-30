L'ex portiere dell'Inter ha commentato la decisione della Lega Calcio di tornare indietro sul pallone color arancio che era stato adottato per l'inverno

ll presidente della Lega Calcio Serie A, Lorenzo Simonelli,ha annunciato che non verrà più impiegato nei campi di calcio del massimo campionato italiano il pallone arancione che era stato adottato per la stagione invernale. «Basta pallone arancione. Abbiamo ricevuto tante giuste proteste. Ci sono persone che non riescono a vederlo per il daltonismo. Abbiamo chiesto al nostro fornitore di anticipare la fornitura di nuovi palloni. Una scelta non felice, ci vorrà un po' di tempo ma si tornerà al bianco o al giallo», ha sottolineato il numero uno della Lega.