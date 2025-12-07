Vigilia di campionato per il Milan. Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa: "Inter e Napoli sono le più attrezzate per vincere il campionato. Ci sono tante squadre in poche punti in testa così come ci sono tante squadre in pochi punti in coda. È un'anomalia. Dovremo avere la forza di rimanere lì. Ci vogliamo 74-76 punti per la Champions, poi non so quanto ce ne vorrà per il campionato. L'ambizione deve essere massima, normale per il Milan, ma l'obiettivo bisogna averlo chiaro. Il Milan l'anno prossimo deve giocare la Champions, non è facile: ci sono squadre agguerrite e attrezzate".

"Gimenez speriamo di averlo il più presto possibile, è un giocatore importante e numericamente ne abbiamo bisogno. Tecnicamente e numericamente. Pulisic stanotte ha avuto un attacco di febbre, vediamo se sarà a disposizione o meno. Athekame sta completando il recupero. Fofana speriamo di averlo già col Sassuolo. Tra domani e Sassuolo avremo una settimana molto importante, bisogna avere la testa giusta e giocare con umiltà, sapendo che portando a casa queste due partite è molto importante perché poi andremo a giocare la Supercoppa".