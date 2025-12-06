L'Hellas Verona di Paolo Zanetti ottiene la sua prima vittoria in campionato, portandosi a casa, nel posticipo serale del sabato della 14a giornata di Serie A, un prestigioso successo ottenuto al Bentegodi contro l'Atalanta di Raffaele Palladino, reduce da tre vittorie consecutive.
Partita praticamente senza storia, che nel primo tempo si chiude per 2-0 in favore dei padroni di casa grazie alle reti di Belghali e Giovane. Nella ripresa, arriva il 3-0 di Bernede. Nei minuti finali, l'Atalanta accorcia le distanze grazie a un calcio di rigore firmato Scamacca, ma non basta.
L'Hellas sale così a 9 punti e, a una settimana dal fondamentale scontro diretto del Franchi, stacca la Fiorentina, che resta così da sola all'ultimo posto a quota sei.
