Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Como-Atalanta

Sfida che promette gol e spettacolo, con vista sull'Europa. Alle 15 si sfidano il Como, sempre più rivelazione del campionato, e l'Atalanta
Marco Macca
Marco Macca 

Sfida che promette gol e spettacolo, con vista sull'Europa. Alle 15 si sfidano il Como di Fabregas, sempre più rivelazione del campionato, e l'Atalanta di Palladino. Queste le formazioni ufficiali della partita:

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Paz, Baturina; Douvikas. Allenatore: Cesc Fabregas.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Scamacca. Allenatore: Raffaele Palladino.

