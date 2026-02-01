Torna a vincere dopo quattro sconfitte consecutive il Torino, che batte 1-0 il Lecce e allontana gli spettri che aleggiavano sulla panchina di Baroni. Decisiva la rete segnata al 29' del primo tempo da Adams. Prosegue, invece, il momento nerissimo dei salentini, all'ottava gara di fila senza successi (2 soli punti conquistati).
Serie A, Torino-Lecce 1-0: Adams restituisce il sorriso ai granata dopo 4 sconfitte
Torna a vincere la formazione di Baroni, decide lo scozzese. Ottava partita consecutiva senza successi per i salentini
