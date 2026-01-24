Il Como di Fabregas punta a continuare la sua rincorsa europea ospitando il Torino di Baroni nella prima partita di questo sabato della 22a giornata. Ecco le formazioni ufficiali:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 serie a Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Como-Torino
serie a
Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Como-Torino
Il Como di Fabregas punta a continuare la sua rincorsa europea ospitando il Torino di Baroni nella prima partita di questo sabato
COMO (4-2-3-1): Butez, Vojvoda, Ramon, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha; Rodriguez, Nico Paz, Baturina; Douvikas. Allenatore: Cesc Fabregas.
TORINO (3-4-1-2): Paleari; Tameze, Ismajli, Coco; Pedersen, Ilkhan, Casadei, Lazaro; Vlasic; Ngonge, Adams. Allenatore: Marco Baroni.
© RIPRODUZIONE RISERVATA