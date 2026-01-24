FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 serie a Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Como-Torino

serie a

Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Como-Torino

Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Como-Torino - immagine 1
Il Como di Fabregas punta a continuare la sua rincorsa europea ospitando il Torino di Baroni nella prima partita di questo sabato
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Il Como di Fabregas punta a continuare la sua rincorsa europea ospitando il Torino di Baroni nella prima partita di questo sabato della 22a giornata. Ecco le formazioni ufficiali:

Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Como-Torino- immagine 2
Getty Images

COMO (4-2-3-1): Butez, Vojvoda, Ramon, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha; Rodriguez, Nico Paz, Baturina; Douvikas. Allenatore: Cesc Fabregas.

Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Como-Torino- immagine 3
Getty Images

TORINO (3-4-1-2): Paleari; Tameze, Ismajli, Coco; Pedersen, Ilkhan, Casadei, Lazaro; Vlasic; Ngonge, Adams. Allenatore: Marco Baroni.

Leggi anche
Sky – Inter, la probabile formazione anti-Pisa: pole C. Augusto e Sucic, in attacco i...
Gazzetta – Inter, ecco l’11 nella testa di Chivu per la gara col Pisa di domani: cambi e...

© RIPRODUZIONE RISERVATA