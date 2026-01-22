Dopo il ko in Champions League contro l’Arsenal, l’Inter torna in campo già domani in Serie A: a San Siro arriva il Pisa (qui dove vederla in tv). Diversi cambi nella testa di Cristian Chivu, ecco la probabile formazione secondo Sky Sport.
L’Inter torna in campo già domani in Serie A, a San Siro arriva il Pisa: ecco la probabile formazione di Cristian Chivu
“Carlos Augusto nel ruolo di difensore centrale di sinistra contro il Pisa, Akanji in ballottaggio con De Vrij al centro della difesa. Dubbio anche tra Lautaro e Bonny con il primo favorito”, si legge.
Questa la probabile formazione: Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Luis Henrique, Sucic, Barella, Mkhitaryan, Dimarco; Martinez, Esposito. All. Cristian Chivu
