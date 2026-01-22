FC Inter 1908
Gazzetta – Inter, ecco l'11 nella testa di Chivu per la gara col Pisa di domani: cambi e novità
Gazzetta – Inter, ecco l’11 nella testa di Chivu per la gara col Pisa di domani: cambi e novità
L'Inter è pronta a tornare in campo già domani in Serie A contro il Pisa: ecco la probabile formazione nerazzurra
L'Inter è pronta a tornare in campo già domani in Serie A contro il Pisa dopo il ko in Champions League contro l'Arsenal. Ecco l'undici che ha in mente Cristian Chivu per la gara di campionato secondo le ultimissime del sito della Gazzetta.
"Due vittorie di misura pesantissime e all'orizzonte un calendario che sorride: l'Inter ricomincia dal Pisa a San Siro, contro cui potrebbero tornare dal 1' Thuram, Sucic e Bastoni. Possibile turno di riposo per Mkhitaryan dopo due titolarità consecutive", si legge.
La probabile formazione - Sommer; Bisseck, Akanji/Acerbi, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Sucic/Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram.
