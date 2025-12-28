Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Cremonese-Napoli

Il Napoli affronta la delicata trasferta di Cremona contro la rivelazione di questa prima parte di campionato con l'obiettivo di rispondere al Milan e mettere pressione all'Inter. Ecco le formazioni ufficiali:
Il Napoli affronta la delicata trasferta di Cremona contro la rivelazione di questa prima parte di campionato: le formazioni
CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Grassi, Zerbin, Pezzella; Sanabria, Vardy. Allenatore: Davide Nicola. A disposizione: Silvestri, Nava, Valoti, Johnsen, Moumbagna, Sarmiento, Vazquez, Floriani, Vandeputte, Faye, Bondo, Lordkipanidze, Folino, Bonazzoli.
NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Neres, Hojlund, Elmas. Allenatore: Antonio Conte. A disposizione: Contini, Ferrante, Gutierrez, Buongiorno, Marianucci, Mazzocchi, Vergara, Amrbosino, Lang, Lucca.
