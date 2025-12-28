Nel lunch match della domenica della diciassettesima giornata di Serie A il Milan batte 3-0 il Verona e torna momentaneamente in testa alla classifica. Quindicesimo risultato utile consecutivo in campionato per i rossoneri di Allegri, che ritrovano la vittoria dopo il pareggio contro il Sassuolo.
Serie A, Milan-Verona 3-0: Pulisic sblocca l’incontro, doppietta di Nkunku
I rossoneri di Allegri tornano a vincere dopo il pareggio conro il Sassuolo e si riportano momentaneamente al primo posto
La gara viene sbloccata da Pulisic allo scadere del primo tempo. Nella ripresa il Milan chiude i conti grazie alla doppietta di Nkunku, che prima trasforma un calcio di rigore e poi ribadisce in rete un tiro di Modric finito sul palo.
