Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Milan-Hellas Verona

La domenica della 17a giornata di Serie A, che si chiuderà questa sera a Bergamo tra Atalanta e Inter, si apre con la sfida di San Siro tra Milan ed Hellas Verona. Ecco le formazioni ufficiali:
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Pulisic. Allenatore Allegri.
VERONA (3-5-2): Montipò; Nunez, Nelsson, Bella-Kotchap; Oyegoke, Niasse, Al-Musrati, Bernede, Bradaric; Mosquera, Giovane. Allenatore Zanetti
