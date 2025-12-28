Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Milan-Hellas Verona

FC Inter 1908
La domenica della 17a giornata di Serie A, che si chiuderà questa sera a Bergamo tra Atalanta e Inter, si apre con la sfida di San Siro tra Milan ed Hellas Verona
Marco Macca
La domenica della 17a giornata di Serie A, che si chiuderà questa sera a Bergamo tra Atalanta e Inter, si apre con la sfida di San Siro tra Milan ed Hellas Verona. Ecco le formazioni ufficiali:

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Pulisic. Allenatore Allegri.

VERONA (3-5-2): Montipò; Nunez, Nelsson, Bella-Kotchap; Oyegoke, Niasse, Al-Musrati, Bernede, Bradaric; Mosquera, Giovane. Allenatore Zanetti

