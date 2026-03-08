Una delle partite più attese della stagione: il derby di Milano non è una gara come le altre. Da più di un secolo la stracittadina occupa i pensieri e le giornate dei tifosi in città, in Italia e in tutto il Mondo. Un'atmosfera magica, unica e non replicabile in nessun altro luogo: domenica sera il tempo si fermerà un'altra volta e l'incantesimo avverrà di nuovo. L'8 marzo alle 20:45 si gioca Milan-Inter, secondo e ultimo derby della stagione: gli occhi, la mente e il cuore di tutti i tifosi nerazzurri saranno totalmente assorbiti dal match, valido per la 28ª giornata della Serie A 2025/26.
Milan-Inter, i precedenti: nerazzurri avanti, i derby di Serie A in casa rossonera…
Quello in programma domenica sarà il derby numero 246 della storia: tutti i numeri della stracittadina meneghina
Una gara che si preannuncia ricchissima di emozioni: un derby tutto da vivere, che porta con sé tantissime curiosità e spunti statistici.
I PRECEDENTI
Quello in programma domenica sarà il derby numero 246 della storia: l'Inter guida il bilancio con 91 vittorie contro le 83 del Milan, con 71 pareggi che completano il quadro.
I numeri positivi dei nerazzurri si confermano anche considerando solo le sfide di campionato, dove si registrano 70 successi dell'Inter contro i 56 del Milan (57 pareggi). Stessa situazione anche prendendo in considerazione i derby di Serie A giocati in casa rossonera, dove si contano 35 vittorie nerazzurre contro le 29 del Milan, con 27 pareggi a completare il bilancio.
