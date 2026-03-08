Una delle partite più attese della stagione: il derby di Milano non è una gara come le altre. Da più di un secolo la stracittadina occupa i pensieri e le giornate dei tifosi in città, in Italia e in tutto il Mondo. Un'atmosfera magica, unica e non replicabile in nessun altro luogo: domenica sera il tempo si fermerà un'altra volta e l'incantesimo avverrà di nuovo. L'8 marzo alle 20:45 si gioca Milan-Inter, secondo e ultimo derby della stagione: gli occhi, la mente e il cuore di tutti i tifosi nerazzurri saranno totalmente assorbiti dal match, valido per la 28ª giornata della Serie A 2025/26.