Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Genoa-Lazio

Il Genoa di Vieira, alla ricerca della prima vittoria in campionato, ospita nel Monday Night della quinta giornata di Serie A una Lazio in crisi e in cerca di riscatto dopo la sconfitta nel derby. Ecco le formazioni ufficiali:
Genoa (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, Ostigard, Vasquez, Martin; Masini, Frendrup; Ellertsson, Malinovskyi, Vitinha, Colombo. A disposizione: Sommariva, Siegrist, Sabelli, Marcandalli, Otoa, Fini, Thorsby, Stanciu, Venturino, Carboni, Cornet, Gronbaek, Cuenca, Ekhator, Ekuban Allenatore: Vieira.