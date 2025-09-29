fcinter1908 serie a Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Genoa-Lazio

Il Genoa di Vieira, alla ricerca della prima vittoria in campionato, ospita nel Monday Night della quinta giornata di Serie A una Lazio in crisi e in cerca di riscatto dopo la sconfitta nel derby. Ecco le formazioni ufficiali: Genoa (4-2-3-1):...
Il Genoa di Vieira, alla ricerca della prima vittoria in campionato, ospita nel Monday Night della quinta giornata di Serie A una Lazio in crisi e in cerca di riscatto dopo la sconfitta nel derby. Ecco le formazioni ufficiali:

Genoa (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, Ostigard, Vasquez, Martin; Masini, Frendrup; Ellertsson, Malinovskyi, Vitinha, Colombo. A disposizione: Sommariva, Siegrist, Sabelli, Marcandalli, Otoa, Fini, Thorsby, Stanciu, Venturino, Carboni, Cornet, Gronbaek, Cuenca, Ekhator, Ekuban Allenatore: Vieira.

Lazio (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Basic, Cataldi, Cancellieri, Dia, Zaccagni; Castellanos. A disposizione: Mandas, Furlanetto, Hysaj, Nuno Tavares, Patric, Provstgaard, Farcomeni, Pinelli, Pedro, Isaksen, Noslin Allenatore: Sarri.

