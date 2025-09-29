Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Parma-Torino

Scontro diretto salvezza al Tardini tra Parma e Torino, due squadre in cerca di punti fondamentali dopo un inizio balbettante. Ecco le formazioni ufficiali:
Scontro diretto salvezza al Tardini tra Parma e Torino, due squadre in cerca di punti fondamentali dopo un inizio balbettante
Parma (3-5-2): Suzuki; Ndiaye, Circati, Del Prato; Valeri, Britschgi, Keita, Bernabe, Oristanio; Pellegrino, Cutrone. Allenatore: Cuesta.
Torino (3-4-2-1): Israel; Ismajili, Maripan, Coco; Lazaro, Casadei, Asllani, Nkounkou; Ngonge, Vlasic; Simeone. Allenatore: Baroni
