Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Hellas Verona-Lazio

L'Hellas Verona di Zanetti, dopo l'ottimo pareggio in casa del Napoli, ospita al Bentegodi la Lazio di Maurizio Sarri in cerca di punti per l'Europa. Ecco le formazioni ufficiali:
L'Hellas Verona di Zanetti, dopo l'ottimo pareggio in casa del Napoli, ospita al Bentegodi la Lazio di Sarri in cerca di punti per l'Europa
VERONA (3-5-2): Montipò; Bella-Kotchap, Nelsson, Valentini; Bradaric, Niasse, Gagliardini, Bernede, Frese; Giovane, Orban. Allenatore: Paolo Zanetti.
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Taylor, Cataldi, Vecino; Isaksen, Noslin, Cancellieri. Allenatore: Maurizio Sarri
