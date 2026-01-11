FC Inter 1908
Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Hellas Verona-Lazio

L'Hellas Verona di Zanetti, dopo l'ottimo pareggio in casa del Napoli, ospita al Bentegodi la Lazio di Sarri in cerca di punti per l'Europa
Marco Macca
Marco Macca 

L'Hellas Verona di Zanetti, dopo l'ottimo pareggio in casa del Napoli, ospita al Bentegodi la Lazio di Maurizio Sarri in cerca di punti per l'Europa. Ecco le formazioni ufficiali:

VERONA (3-5-2): Montipò; Bella-Kotchap, Nelsson, Valentini; Bradaric, Niasse, Gagliardini, Bernede, Frese; Giovane, Orban. Allenatore: Paolo Zanetti.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Taylor, Cataldi, Vecino; Isaksen, Noslin, Cancellieri. Allenatore: Maurizio Sarri

 

