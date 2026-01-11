Milan, Tare: “Da qui a fine anno meno errori possibili. Maignan e Jashari…”

"C'è tanto da migliorare, ma siamo fiduciosi. Dobbiamo fare meno errori possibili da qui a fine stagione. Maignan? Il rapporto con Mike è straordinario, il progetto Milan gli piace. Vuole rimanere, finché non c'è la luce verde però dobbiamo ancora aspettare. Sono fiducioso che alla fine il buon senso troverà la strada giusta. Sarebbe una pedina importante per il futuro. Jashari? E' un giocatore su cui ci sono grandi aspettative. Ha fatto vedere giocate e partite molto importanti. Ha avuto un incidente a inizio stagione, saltando quasi 4 mesi. Da due mesi sta molto bene: si è ripreso, ha avuto la possibilità di giocare due partite, dimostrando di poter stare nel Milan. Guardiamo fiduciosi in avanti. Nkunku? E' un giocatore del Milan e siamo contenti di questo".