Fiorentina-Milan 1-1: rossoneri fortunatissimi nel finale

La chance per l’Inter ora si fa ancora più ghiotta. I nerazzurri proveranno ad approfittare stasera anche del mezzo passo falso del Milan, che ha pareggiato oggi a Firenze per 1-1 con la squadra di Paolo Vanoli. I viola sì stavano per aggiudicarsi l’incontro grazie a una rete di Comuzzo, di testa, su angolo di Gudmundsson. Nkunku ha pareggiato a un passo dal recupero, ma la squadra di Allegri ha rischiato di capitolare ancora. La traversa, su tiro di Brescianini, e Maignan su Kean hanno evitato il peggio.