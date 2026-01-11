La chance per l’Inter ora si fa ancora più ghiotta. I nerazzurri proveranno ad approfittare stasera anche del mezzo passo falso del Milan, che ha pareggiato oggi a Firenze per 1-1 con la squadra di Paolo Vanoli. I viola sì stavano per aggiudicarsi l’incontro grazie a una rete di Comuzzo, di testa, su angolo di Gudmundsson. Nkunku ha pareggiato a un passo dal recupero, ma la squadra di Allegri ha rischiato di capitolare ancora. La traversa, su tiro di Brescianini, e Maignan su Kean hanno evitato il peggio.
Fiorentina-Milan 1-1: rossoneri fortunatissimi nel finale
Il risultato finale della gara in programma questo pomeriggio al Franchi
Un punto comunque importante per la Fiorentina, nonostante il forcing finale dei rossoneri. Dà morale, ma soprattutto muove la classifica. Che ora sorride anche all’Inter,
come detto: i nerazzurri rimangono a +2, in attesa della sfida col Napoli.
