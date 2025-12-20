Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Juventus-Roma

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Rensch, Ziolkowski, Mancini; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Pellegrini; Dybala. Allenatore: Gian Piero Gasperini.
Il big match della 16a giornata di Serie A va in scena all'Allianz Stadium di Torino, dove Juventus e Roma si affrontano in una partita dai mille intrecci e dalla grande importanza in ottica lotta Champions League. Ecco le formazioni ufficiali:
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; Openda. Allenatore: Luciano Spalletti.
