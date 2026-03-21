Alle 18 il Milan scende in campo a San Siro contro il Torino di D'Aversa. I rossoneri sono a -8 all'Inter e sono stati scavalcati dal Napoli, avanti di due lunghezze sulla squadra di Allegri.
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Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Milan-Torino: c’è Fullkrug, panchina per Adams
Il Milan deve rispondere al Napoli e punta ad accorciare sull'Inter, il Torino invece cerca punti per avvicinarsi alla salvezza
Il Torino, invece, è a 33 punti, a +6 dalla zona retrocessione ed è reduce comunque da due vittorie nelle ultime tre partite. Ecco le formazioni ufficiali di Milan-Torino.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlović; Saelemaekers, Fofana, Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Füllkrug. A disp.: Pittarella, Terracciano; Athekame, Estupiñan, Odogu; Jashari, Ricci; Gimenez, Nkunku. All.: Allegri.
TORINO (3-4-1-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Pedersen, Prati, Gineitis, Obrador; Vlašić; Simeone, Zapata. A disp.: Israel, Siviero; Biraghi, Lazaro, Marianucci, Maripán, Nkounkou; Anjorin, Casadei, Ilić, İlkhan, Tameze; Adams, Kulenović. All.: D'Aversa.
Arbitro: Fourneau di Roma 1.
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