Il Milan deve rispondere al Napoli e punta ad accorciare sull'Inter, il Torino invece cerca punti per avvicinarsi alla salvezza

Alle 18 il Milan scende in campo a San Siro contro il Torino di D'Aversa. I rossoneri sono a -8 all'Inter e sono stati scavalcati dal Napoli, avanti di due lunghezze sulla squadra di Allegri.