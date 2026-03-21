Con un po' di sofferenza nel finale, il Milan vince 3-2 contro il Torino e si riporta a -5 dall'Inter in attesa del match di Firenze dei nerazzurri. Il gol di Pavlovic al 36' rompe l'equilibrio ma il Torino trova l'immediato pareggio a fine primo tempo con Simeone al 44'.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 serie a Il Milan batte il Torino a San Siro e torna a -5 dall’Inter
serie a
Il Milan batte il Torino a San Siro e torna a -5 dall’Inter
Con un po' di sofferenza nel finale, il Milan vince 3-2 contro il Torino e si riporta a -5 dall'Inter in attesa del match di Firenze dei nerazzurri
In avvio di ripresa, uno-due del Milan che passa in vantaggio con Rabiot e trova il 3-1 con Fofana un minuto dopo. A 8' dalla fine Vlasic su rigore prova a riaprire la partita ma il Milan tiene il risultato fino al triplice fischio dell'arbitro.
Milan che sale a 63 punti, a -5 dall'Inter capolista e a +1 sul Napoli. E nel prossimo turno di campionato ci sarà proprio la sfida tra Napoli e Milan al Maradona. Torino che resta invece a 33 punti, a +6 dalla zona retrocessione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA